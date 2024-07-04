Штаб Трампа: демократы врали о состоянии Байдена

В штабе бывшего американского лидера Дональда Трампа заявили, что демократы врали о состоянии президента США Джо Байдена.

Об этом пишет РИА Новости.

«Байден слабый, бесчестный, провалившийся и не в состоянии занимать должность. Все они (демократы. — RT) врали о состоянии его ума», — заявили в штабе.



Ранее один из крупнейших спонсоров Демократической партии генеральный директор Netflix Рид Хастингс призвал Байдена выйти из президентской гонки.

При этом в Белом доме подчеркнули, что Байден не снимется с выборов после дебатов.