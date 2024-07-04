Штаб Трампа: демократы врали о состоянии Байдена
В штабе бывшего американского лидера Дональда Трампа заявили, что демократы врали о состоянии президента США Джо Байдена.
Об этом пишет РИА Новости.
«Байден слабый, бесчестный, провалившийся и не в состоянии занимать должность. Все они (демократы. — RT) врали о состоянии его ума», — заявили в штабе.
Ранее один из крупнейших спонсоров Демократической партии генеральный директор Netflix Рид Хастингс призвал Байдена выйти из президентской гонки.
При этом в Белом доме подчеркнули, что Байден не снимется с выборов после дебатов.