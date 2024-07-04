Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Журналист отметил, что пытался добиться согласия украинского лидера на интервью в течение двух лет. Цель предстоящей беседы, по его словам, — донести до американцев информацию о конфликте на Украине, который «полностью меняет положение их страны в мире». «Мы надеемся, что это произойдет скоро», — добавил Карлсон.