СМИ: ближайшие дни определят будет ли Байден переизбираться

Президент США Джо Байден признал в частном порядке, что следующие несколько дней определят, будет ли он продолжать предвыборную гонку. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

По их словам, Байден признал в частном порядке, что следующие несколько дней будут "иметь решающее значение" для будущего кампании. Как указывают близкие люди из окружения президента, Байден осознает всю сложность своего политического положения.

При этом глава Белого дома, отмечают источники, считает себя "лучшим кандидатом" на победу над экс-президентом США Дональдом Трампом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден намерен продолжить участие в предвыборной гонке. Жан-Пьер также прокомментировала публикацию в газете The New York Times. Как в ней утверждается, Байден в беседе с одним из "ключевых союзников" признал, что может лишиться возможности быть кандидатом в президенты США от демократов, если не убедит общественность в своей способности справиться с этой задачей. По ее словам, это совершенно не соответствует действительности.