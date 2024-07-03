Зеленский поспорил с заявлением Илона Маска о неизбежном поражении Украины

Владимир Зеленский заявил, что не согласен с высказываниями миллиардера и предпринимателя из США Илона Маска. Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам Зеленского, он не согласен с риторикой Маска о неизбежном поражении Украины в конфликте с Россией. Он считает, что Маск не знает о том, что происходит в зоне ведения боевых действий, так как все это время находится в США.

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«Я не согласен с его риторикой, он, я думаю, не согласен с моей риторикой. <...> Я веду войну, а он там, в США. Если он хочет знать, что здесь происходит, он может нанести визит», — заявил он.



Ранее Зеленский призвал бывшего президента США Дональда Трампа рассказать свой план по окончанию конфликта на Украине.