Омбудсмен: родные чиновников сбежали с Украины под прикрытием сирот

Киевские чиновники могли помочь своим родственникам покинуть Украину с помощью детей, оставшихся сиротами или лишенных родительской опеки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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«Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, стали прикрытием для близких родственников киевских чиновников, чтобы нелегально выехать за границу и избежать мобилизации», — написал он.



По словам омбудсмена, должностные лица службы по делам детей и семьи Киева и столичного центра социально-психологической реабилитации детей №1 отправили своих близких родственников сопровождать детей за границу. Он уточнил, что в марте 2022 года 68 воспитанников этого центра в сопровождении 20 человек уехали в Германию. Как отметил Лубинец, среди сопровождавших детей лиц были люди, которые не имели отношения к этой сфере и трудоустроились лишь днем ранее. В их числе были близкий родственник руководителя службы по делам детей Киева и близкий родственник руководителя центра социально-психологической реабилитации детей №1. Оказавшись за пределами Украины, все сопровождающие мужчины уволились с должностей. В итоге они не вернулись в страну.

Лубинец добавил, что попросил офис генпрокурора, минсоцполитики и киевскую горадминистрацию проверить эти факты.