Во Франции назвали предложение Орбана по Украине шокирующим

Предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня на Украине шокировало выступающих за продолжение боевых действий. О реакции на идею политика рассказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

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«Это шокировало всех здравомыслящих людей, которые хотят войны», — съязвил он.



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Филиппо добавил, что озвученное Орбаном предложение является единственным здравым способом урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее премьер Венгрии сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравилась его идея о прекращении огня. По его словам, украинский лидер призвал «поразмышлять об этом».