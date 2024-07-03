Белый дом прокомментировал слухи о причастности к попытке путча в Боливии

Белым дом отрицает участие Соединенных Штатов в попытке военного переворота в Боливии. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

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«Мы видели ложные предположения о причастности США к событиям в Боливии, имевшим место 26 июня. <…> Хочу гарантировать, что ясно следующее: США к этому не были причастны», — заявила Жан-Пьер.



Официальный представитель Белого дома заявила, что Вашингтон безусловно осуждает попытку военного переворота в стране и любые попытки подорвать конституционный порядок.

До этого суд в Боливии назначил превентивное заключение на протяжении полугода для мятежных генералов, которые планировали организовать в стране государственный переворот.

26 июня в Боливии произошла попытка государственного переворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж угас, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан.