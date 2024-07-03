Появились ставки на выход Байдена из президентской гонки

Американские букмекеры высоко оценивают вероятность выхода действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена из президентской гонки. Об этом сообщает РИА Новости.

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На данном этапе американские букмекеры предсказывают победу кандидата от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа с вероятностью 62%. При этом шансы Байдена оцениваются гораздо ниже — только 41%, а для вице-президента Камалы Харрис, которую многие в Демократической партии рассматривают как замену Байдену на выборах, и того ниже — в 37%.

Отдельно принимаются ставки на выход действующего президента из гонки - вероятность этого оценивается в 62%. По данным сайта ставок Polymarket, американцы поставили на это событие уже сотни миллионов долларов.

До этого Белый дом отреагировал на сообщения о раздумьях Джо Байдена о снятии с президентских выборов.

Представительства американского президента назвало сообщение The New York Times ложью.

До этого в США стали принимать ставки на то, кто пронес в Белый дом кокаин.