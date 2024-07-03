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ХАМАС "обменялось идеями" с посредниками по прекращению огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС обменялось с представителями стран-посредников идеями по поводу условий прекращения огня в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радикального движения.

ХАМАС "обменялось идеями" с посредниками по прекращению огня в Газе
© globallookpress.com
"Мы обменялись некоторыми идеями с посредниками с целью остановить [израильскую] агрессию против палестинского народа [в Газе]", - отмечается в сообщении.

О содержании переговоров по этому поводу между ХАМАС и посредниками, в качестве которых выступают Египет и Катар, подробностей не приводится.

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