Нигер проведет переговоры с Бенином для восстановления отношений

Власти Нигера согласились провести переговоры с правительством Бенина для восстановления отношений и запуска нефтепровода. Об этом сообщило агентство Reuters.

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В заявлении правительства Нигера говорится, что он согласился на проведение переговоров после встречи лидера Абдурахамана Тчиани с бывшими президентами Бенина Томасом Бони Яйи и Нисефором Согло 24 июня.

Власти обеих стран сообщили агентству, что дата встречи еще не определена.

По итогам переговоров могут возобновиться поставки нефти в Китай по трубопроводу из Нигера в Бенин, построенному при участии китайской PetroChina.

14 июня власти Нигера перекрыли нефтепровод в Бенин. С 11 по 12 июня министр нефти Нигера Махаман Мустафа Барке по указанию главы государства генерала Абдурахмана Тчиани находился в Агадеме, откуда сырье поступает в нефтепровод, для приостановки транзита сырой нефти, предназначенной для экспорта через Бенин. По словам министра, клапаны фактически были закрыты с 6 июня. На всех клапанах были установлены цепи, навесные замки и пломбы.