Politico: десятки экспертов призвали НАТО не принимать Украину в альянс

Более 60 экспертов в области внешней политики направили открытое письмо с призывом к НАТО воздержаться от обещаний о принятии Украины в состав альянса в преддверии юбилейного саммита организации в Вашингтоне. Об этом сообщила газета Politico.

По мнению аналитиков, продвижение Киева в НАТО может "превратить Украину в арену затяжных разборок между двумя крупнейшими ядерными державами". Они также утверждают, что "чем ближе НАТО продвинется к обещанию Украине членства после окончания [конфликта], тем больше у России будет мотивации продолжать" боевые действия.

Кроме того, эксперты предостерегли, что принятие Киева в альянс в будущем может привести в действие статью 5 Устава НАТО. "Вызовы, связанные с Россией, можно решить и без принятия Украины в НАТО", - полагают они.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Как ранее сообщила газета The New York Times, альянс рассчитывает, что обещание выстроить для Киева "мост в НАТО" успокоит Зеленского и позволит предстоящему саммиту пройти более гладко, чем в 2023 году. Тогда на саммите в Вильнюсе Зеленский открыто выражал недовольство тем, что Украине не объявили четких сроков вступления в НАТО. Кроме того, в Вашингтоне ожидается принятие решения о создании новой структуры для помощи Киеву (NSATU) в германском Висбадене вместо того, чтобы предоставить Украине гарантии вступления в альянс.