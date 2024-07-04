CNN: демократы обсуждают, как можно снять Байдена с президентской гонки

Представители Демократической партии не обсуждают, нужно ли менять нынешнего американского лидера Джо Байдена в президентской гонке, они обсуждают, как это можно сделать. Об этом сообщил телекомпании CNN бывший сотрудник администрации Барака Обамы Ван Джонс.

По его словам, хотя демократы в ходе телевизионных выступлений говорят слова поддержки в адрес нынешнего президента, в частном порядке они ведут совершенно другие разговоры.

"За кулисами [в Демократической партии] царит полномасштабная паника, - сказал Джонс. - Люди передают друг другу записки, по WhatsApp пересылают туда-сюда PDF-файлы, пытаясь понять, какие есть варианты. Как можно заменить Байдена. Как заставить его сделать это так, чтобы он почувствовал уважение к себе, как и должно быть".



Между тем ранее в Белом доме сообщили, что Байден не рассматривает возможность выхода из предвыборной гонки в США.

27 июня в Атланте (штат Джорджия) состоялись теледебаты Байдена и его главного политического оппонента - республиканца Дональда Трампа. Им было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. По данным экспресс-опроса CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу.

Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal, в среде демократов Конгресса началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена на теледебатах. Отмечалось, что некоторые демократы надеются найти нового претендента на пост президента от Демократической партии. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены партийными съездами позднее летом.