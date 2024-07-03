Генсек ООН заявил о готовности сотрудничать с ШОС

Организация Объединенных Наций (ООН) полностью готова сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в вопросах решения и предотвращения конфликтов. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью казахстанскому телеканалу "Жибек жолы" ("Шелковый путь").

"Мы можем работать вместе, прежде всего, в предотвращении конфликтов. Хорошо решать конфликты, но лучше их избегать <...> Мы можем работать вместе в области борьбы с терроризмом, - подчеркнул он. - Наше Управление по борьбе с терроризмом готово в полной мере сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества в связи с вашими собственными проблемами, связанными с насильственным экстремизмом и терроризмом".



Генсек всемирной организации отметил, что ООН и ШОС привержены миру, диалогу, решению проблем и видению единого мира, который не разделен и не раздроблен.

"Я думаю, что сотрудничество ООН и ШОС может способствовать сближению разных частей мира и ограничению ущерба, вызванного тем, что сверхдержавы, я думаю, враждуют друг с другом. Когда сверхдержавы враждуют друг с другом, такие страны, как Казахстан, играют очень важную роль. И такие организации, как Шанхайская организация сотрудничества, играют очень важную роль, чтобы убедиться, что мы в состоянии решить конфликты", - добавил Гутерриш.



Между тем ранее в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману генсек ООН заявил, что такие международные объединения как ШОС, БРИКС, Африканский союз или Организация исламского сотрудничества должны быть фундаментальными партнерами ООН. Он подчеркнул, что существует ряд ситуаций, "когда региональные организации могут решать проблемы, которые не под силу ООН".

19 июля в период российского председательства в Совете Безопасности ООН пройдет заседание, посвященное сотрудничеству всемирной организации с ОДКБ, СНГ и ШОС. Ожидается, что на нем выступят генеральные секретари организаций.