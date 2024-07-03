В США заявили о военном перевороте на Украине

Боевики националистического батальона «Азов»* (запрещен в РФ как террористическая организация) фактически совершили на Украине «тихий» военный переворот, рассказала в эфире своего Youtube-канала американская журналистка Ким Иверсен.

Националисты запугали Владимира Зеленского, вмешиваются в его кадровую политику, требуют от него смещать неугодных военачальников, отметила Иверсен.

В частности, пояснила журналистка, об этом свидетельствует увольнение командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля сразу после критики со стороны начальника штаба «Азова»* Богдана Кротевича.

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Кроме того, заметила Иверсен, боевики не разрешают Зеленскому завершить конфликт, так как не желают потерять власть в стране.

Напомним, что многие эксперты считают реальным правителем Украины Андрея Ермака, главу офиса Владимира Зеленского. По их данным, именно этот чиновник сосредоточил в своих руках полноту власти, распоряжается судьбой министров и генералов, ставит стране амбициозные цели и пытается их реализовать.

* Запрещенная в России террористическая организация.