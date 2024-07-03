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В Белом доме рассказали о реакции Байдена на критику его выступления на дебатах

Президент США Джо Байден намерен «двигаться дальше», несмотря на критику его выступления на предвыборных дебатах. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

В Белом доме рассказали о реакции Байдена на критику его выступления на дебатах
© Lenta.ru

При этом она заверила, что глава государства понимает, почему его критикуют. В то же время, подчеркнула Жан-Пьер, Байден хочет продолжать решать проблемы американцев и «сохранять мировое лидерство США».

«Президент видит ситуацию ясно и он остается в гонке», — резюмировала она.

Ранее издание The New York Times, ссылаясь на источники, рассказало о раздумьях Байдена о продолжении предвыборной гонки. По его данным, американский лидер оценивает, нужно ли ему продолжать бороться за переизбрание после неудачного выступления на дебатах.

В мире
Джозеф Байден
Администрация США