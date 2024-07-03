Белый дом заявил, что Байден не рассматривает выход из избирательной кампании
Президент США Джо Байден не рассматривает возможность выхода из избирательной кампании перед ноябрьскими выборами главы государства. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Абсолютно нет. Думаю, вы слышали это напрямую от [его предвыборного] штаба", - заявила Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос.
Она также ответила отрицательно на вопрос о том, рассматривает ли Байден возможность ухода в отставку или приостановки избирательной кампании.