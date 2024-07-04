Политолог оценил вероятность революции на Украине

Среди украинского общества наблюдается нестабильность, однако для начала революции необходим сильный лидер, заявил в беседе с «ФедералПресс» политолог Александр Асафов. Он также добавил, что сейчас страна находится под внешним управлением США, которых устраивает нынешняя администрация для реализации своих планов.

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Для проведения революции нужен лидер, который сумеет поставить на свою сторону армию. Тогда такой сценарий возможен. Сейчас же все социальные и политические процессы находятся в американском менеджменте, которому выгодна существующая ситуация, – уточнил политолог.



Асафов обратил внимание на то, что многих людей на Украине возмущает несправедливая мобилизация, которая касается обывателей, а не представителей элит. Кроме того, для любого переворота нужна внешняя воля и внешнее финансирование.

Американская журналистка Ким Иверсен ранее допустила возможность того, что националистический батальон «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) совершит на Украине военный переворот. Она также напомнила, что маркером этого стало то, что президент страны Владимир Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля сразу после того, как он раскритиковал начальника штаба «Азова» Богдана Кротевича.