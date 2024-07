Авто Bugatti, вилла Геббельса, замок Карла: как Зеленские тратят деньги Запада

В Сети появилась информация о том, что жена президента Украины Елена Зеленская стала первой в мире владелицей суперкара Bugatti Tourbillon, который еще не поступил в продажу. Ранее продавец одного из французских домов люкса рассказал, что первая леди за один заход потратила $40 тысяч. На что еще чета Зеленских тратит миллиарды евро западной помощи — в материале NEWS.ru.

Зеленская приобрела Bugatti за миллионы евро?

1 июля издание Vérité Сachée написало со ссылкой на сотрудника дилерского центра Bugatti в Париже, что Зеленская стала первой владелицей нового спорткара Bugatti Tourbillon. Эта новость показалась многим правдоподобной из-за того, что в начале июня президентская чета приезжала во Францию на 80-летний юбилей высадки союзных войск в Нормандии. По информации Vérité Cachée, для Зеленского и первой леди Украины устроили в Париже закрытую презентацию автомобиля Bugatti Tourbillon, еще не представленного публике.

Официально машина была презентована только через две недели после этого показа, пишет издание. В качестве доказательства состоявшейся сделки Vérité Сachée разместило на сайте ролик с мужчиной, который представляется сотрудником Bugatti и подтверждает информацию. Журналисты также опубликовали, предположительно, копию счета за автомобиль. В нем было указано, что стоимость спорткара составила €4,5 млн.

Впоследствии дилерский центр Bugatti Paris на официальном сайте в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) опроверг сведения о покупке Зеленской машины. По словам представителей компании, в опуликованном документе была указана неверная стоимость спорткара, а также отсутствуют обязательные юридические реквизиты.

Сколько тысяч евро Зеленская тратит за час шоппинга

Зеленская всегда отличалась любовью к роскоши. В декабре 2022 первая леди Украины вместе с мужем приехала на переговоры в Париж. Как писала французская пресса, Зеленская выпрашивала у европейцев финансы для содержания своего благотворительного фонда, который призван покрывать нужды Украины во время боевых действий.

После официальной части первая леди решила побаловать себя и отправилась на роскошную авеню Монтень — одну из главных улиц высокой моды в Париже. Зеленская устроила шоппинг в Париже, сообщило NewsPunch. Продавец одного из французских домов люкса рассказал изданию, что Зеленская за один «заход» потратила $40 тысяч (около 3 млн рублей).

Информация о баснословных тратах первой леди на фоне СВО шокировала пользователей Сети. Они вспомнили, что за месяц до вояжа в Париж она публично заявила, что народ Украины будет находиться два-три года без света и воды.

Любовь Зеленской к роскоши и люксу стала предметом насмешек в России. Комментируя просьбу первой леди Украины к Западу об оказании помощи стране в декабре прошлого года, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что брендовые бутики заждались своих постоянных клиентов, одним из которых является супруга Зеленского.

Лучшие друзья Зеленской — это бриллианты

Во время визита в Нью-Йорк осенью прошлого года Зеленская заявила BBC, что без оказания материальной помощи Украина «просто умрет», а весь Запад будет вынужден на это смотреть. Тогда американское издание The Nation сообщило, что супруга украинского президента потратила $1,1 млн (более 100 млн рублей) на браслет, серьги и колье с бриллиантами в бутике Cartier на Пятой авеню.

Издание ссылалось на бывшую сотрудницу магазина, которая попыталась помочь Зеленской, но получила грубый ответ и была уволена на следующий день. The Nation отмечало, что девушка сфотографировала чек, выписанный первой леди Украины, когда забирала свои вещи в бутике.

Позже главный редактор нигерийской Nation Сандей Огунтола сообщил в разговоре с журналистами проекта CheckNews газеты Libération, что статья о Зеленской ― «спонсируемая публикация». При этом он отказался назвать личность заказчика.

Тем не менее о возможном шоппинге Зеленской и Cartier высказались представители российского посольства в Великобритании и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«И это при том, что посещавшая в сентябре Нью-Йорк „первая леди“ Украины за один только вечер потратила в одном из самых дорогих ювелирных магазинов мира более 1 млн долларов, которые, наверняка, утекли на Украину из карманов американских и европейских налогоплательщиков», — отметил он.



Вилла Геббельса и замок Карла III

В декабре 2023 года российские и зарубежные СМИ, а также соцсети распространили информацию о том, что Зеленский стал владельцем бывшего имения нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса на озере Богензе в ФРГ.

В Сети было опубликовано видео с женщиной, которая представилась бывшей сотрудницей Berliner Immobilienmanagement (BIM) Сабиной Мелс. Госкомпания управляет муниципальной недвижимостью в Берлине и окрестностях, в том числе участком с виллой Геббельса.

По словам Мелс, она получила от бывшего коллеги договор, согласно которому имение приобрела за €8,1 млн зарегистрированная в Белизе компания Film Heritage Inc. Участница германского «антифашистского сопротивления» опубликовала выдержку из соглашения о покупке недвижимости. Имена непосредственных участников сделки не раскрывались.

Из декларации о доходах и имуществе президента Украины следует, что Film Heritage Inc. оформлена на Зеленскую. Мелс сообщила на YouTube-канале, что сделка состоялась в октябре 2023-го.

В апреле этого года издание London Crier сообщило, что Зеленский стал владельцем резиденции короля Великобритании Карла III Хайгроув-хаус в графстве Глостершир. В публикации отмечалось, что Букингемский дворец официально не объявлял о продаже поместья, но «есть много деталей, указывающих на то, что сделка была завершена в конце февраля — начале марта».

Издание привело слова бывшего дворецкого Хайгроув-хауса Гранта Харрольда о том, что стороны могли договориться о продаже резиденции во время февральского визита Зеленской в ​​Великобританию. По его словам, признаком того, что поместье сменило владельцев, являются увольнения персонала.

Зеленский купил казино

В начале июня турецкие СМИ сообщили о том, что Зеленский приобрел отель-казино Vuni Palace в Кирении на территории Турецкой Республики Северного Кипра. По данным Oda.TV (материал позже удалили), сделку провели через Film Heritage inc. По информации портала, покупка была завершена в начале мая 2024 года. Стоимость отеля-казино составляет £150 млн. Заведение, открытое в 2006 году, предлагает отдыхающим блэкджек, стад-покер, рулетку, а также другие виды азартных игр.

В украинском посольстве назвали эти данные «российской дезинформацией и ложью, направленной на дискредитацию страны и ее руководства в глазах мирового сообщества».

На сообщения турецких СМИ обратил внимание президент Кипра Никос Христодулидис. Он заявил журналистам, что факт приобретения Зеленским казино не нашел подтверждения.

Дорогие яхты за $75 млн

Западные журналисты также сообщили, что Зеленский приобрел яхты «Мне повезло» и «Мое наследие», общая стоимость которых составляет $75 млн.

«Вы удивитесь, узнав, что украинский президент умудрился купить две яхты общей стоимостью $75 млн. Это делают через отмывание денег, либо через доверенное лицо. Вот как покупают вещи, если ты Зеленский», — заявил американский журналист Клейтон Моррис.



О приобретении Зеленским дорогого имущества сообщили издание News и портал The DC Weekly. По данным СМИ, украинский лидер купил яхты Lucky Me и My Legacy, оформив их на подставных людей из партии «Слуга народа» и друзей — Бориса и Сергея Шефиров.

По мнению журналистов, суда были приобретены на деньги Запада, в том числе на средства налогоплательщиков стран, поддерживающих украинское руководство.

Что о роскошных покупках Зеленского сказали Рогозин и Вассерман

Зеленские держат европейских налогоплательщиков за идиотов и обдирают их во время конфликта, развязанного против России и русских, заявил NEWS.ru сенатор Дмитрий Рогозин.

«Украинцев утилизируют в натовской мясорубке. И все ради денег, которые крадутся десятками миллиардов долларов. В основе этой войны — большие деньги, все остальные — лишь актеры, задача которых кровавым зрелищем отвлечь внимание от глобального воровства, масштабы которых мир еще не знал», — заявил Рогозин.



Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru вспомнил старую украинскую шутку: «если бы я стал царем, то взял бы 100 рублей и сбежал». По его словам, она отражает черты украинцев.