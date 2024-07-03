Американский президент Джо Байден потребовал выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 150 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Полномочия на выделение оборонных средств Украине президент предоставил госсекретарю США — Энтони Блинкен займется решением данного вопроса. Помимо этого, Байден распорядился предоставить услуги Министерства обороны США, включая «военную подготовку, с целью помощи Украине». Помощь рассчитана на сумму 150 миллионов долларов.

Ранее политолог Томас Грэм в материале для американской газеты The Hill предложил Украине оставаться нейтральной страной. При этом чтобы она тайно забирала военную и разведывательную помощь от США и остальных союзников из Североатлантического альянса.

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Помимо этого, британский портал UK Defence Journal сообщил, что члены Североатлантического альянса делятся с Украиной данными, собранными в ходе полетов разведывательных самолетов, оснащенных системами AWACS. По его данным, «всем известно, что некоторые из членов НАТО оперативно делятся такой информацией с Украиной».