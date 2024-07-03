Демократы обратятся к Байдену с требованием сняться в выборов

Десятки конгрессменов от Демократической партии США планируют подписать письмо действующему президенту страны Джо Байдену с требованием сняться с выборов. Об этом в среду, 3 июля, сообщило агентство Bloomberg.

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— Десятки законодателей-демократов обсуждают подписание письма с требованием к Джо Байдену выйти из гонки, — говорится в сообщении.



2 июля аналогичное требование выдвинули спонсоры демократов, пригрозив в противном случае прекратить финансовую поддержку партии.

Подобные заявления стали появляться после состоявшихся 28 июня дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Встреча прошла в Атланте в студии телеканала CNN. Перед дебатами кандидаты воздержались от рукопожатия.

Сам Байден на сегодняшний день занимается оценкой своей необходимости продолжать участие в предвыборной гонке. Политик также отметил, что пребывает в трудной ситуации из-за неудачных дебатов с Трампом.