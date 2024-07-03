Экс-разведчик США указал на намек Орбана на потерю Украиной еще одной территории

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров с Владимиром Зеленским намекнул украинскому коллеге, что его страна может лишиться территории, на которой проживают венгры, предположил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Интервью опубликовано на Youtube-канале Judging Freedom.

По его мнению, на фоне сложной для ВСУ ситуации на фронте Орбан посчитал возможным приехать в Киев и потребовать от Зеленского прекратить мобилизацию в Закарпатье.

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«Не то эта часть Украины может перестать быть частью Украины, когда все пойдет наперекосяк», — уточнил Риттер.



Орбан намекнул украинскому лидеру, уточнил эксперт, что если Киев не может позаботиться о венграх, то это может сделать Будапешт.

Напомним, что премьер ранее неоднократно высказывал обеспокоенность судьбой венгров, которых забирают в ВСУ в рамках мобилизации.