Эксперт оценил вероятность замены Байдена на Мишель Обаму на выборах в США

Демпартия не будет менять действующего президента Джо Байдена на другого кандидата на пост главы Белого дома, предположил политолог Михаил Синельников-Оришак. Об этом пишут «Известия».

Ранее агентство Reuters опубликовало опрос, посвященный политическим пристрастиям американцев. Половина респондентов отметила, что проголосовала бы за бывшую первую леди государства.

Эксперт пояснил, что в США на должность президента может претендовать «кто угодно». Основная проблема в том, что механизм выборов очень сложный, тому, кто хочет попасть в Овальный кабинет, следует «организовать гигантскую предвыборную работу».

В связи с этим, заметил политолог, Демпартия не будет менять кандидата при том, что Байден проиграл дебаты 45-му президенту США Дональду Трампу.

Ранее американист Малек Дудаков сообщил, что смена Байдена на Мишель Обаму «похоронит» демократов на президентских выборах. По его данным, бывшая первая леди воспринимается в США как своего рода звезда, а не как политик.

Аналитики подчеркнули, что теоретически смена кандидата возможна, но в сложившейся ситуации Демпартия пойдет на этот шаг только в том случае, если действующий лидер скоропостижно скончается.