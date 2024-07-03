NYT: Байден попытается убедить губернаторов-демократов в способности победить на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден проведет в среду закрытую встречу с несколькими губернаторами-демократами, чтобы попытаться убедить их в своей способности победить на выборах главы государства в ноябре. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Байдену необходимо заручиться поддержкой сторонников после неудачи на дебатах с соперником-республиканцем Дональдом Трампом на прошлой неделе. Белый дом не разглашает имена губернаторов, которых примет Байден.

Издание отмечает, что президент США "пытается сохранить видимость нормальной жизни в разгар крупнейшего политического кризиса с момента вступления в должность почти четыре года назад". По данным NYT, демократы открыто говорят о том, что 81-летнему Байдену следует отказаться от переизбрания, поскольку он слишком стар, чтобы эффективно вести кампанию против Трампа. Во вторник в этом ключе высказался конгрессмен Ллойд Доггетт (демократ от штата Техас).

Теледебаты Байдена и Трампа состоялись 27 июня в Атланте (штат Джорджия). Среди демократов в Конгрессе началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена на дебатах. По данным экспресс-опроса телекомпании CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу Трампу.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.