В МАГАТЭ отреагировали на атаку дронов ВСУ на подстанцию в Энергодаре

Международное агентство по атомной энергии проинформировано об ударах беспилотниками по подстанции в Энергодаре, в результате которых пострадали восемь сотрудников, сообщило МАГАТЭ на своей странице в соцсети X. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси предупреждает, что повторяющиеся атаки дронов представляют угрозу ядерной безопасности и должны быть прекращены, отметили в пресс-службе.

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ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников вблизи площадки сегодня, в результате которых пострадали рабочие на электроподстанции в Энергодаре и начались пожары в лесу рядом с распределительным пунктом ЗАЭС. Рафаэль Гросси сообщил, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены, — говорится в сообщении.



Названо количество пострадавших в результате атаки ВСУ на ЗАЭС

Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил, что восемь человек, в том числе сотрудники ЗАЭС, получили травмы в результате атаки ВСУ беспилотниками по Энергодару в 10:30 мск. Он также отметил, что на подстанции после удара ВСУ получили повреждения оба трансформатора.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии пост радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. В результате атаки объект был уничтожен.