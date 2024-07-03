Белый дом оценил новость о возможном выходе Байдена из предвыборной гонки

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс опроверг информацию о том, что президент США Джо Байден может выйти из предвыборной гонки. Об этом сон написал в социальной сети X.

Таким образом он прокомментировал публикацию издания New York Times, в котором говорилось о сомнениях Байдена касательно своего дальнейшего участия в предвыборной гонке. По словам Бейтса, эта информация является ложью.

«Заявление является абсолютной ложью. Если бы New York TImes дала нам больше 7 минут на комментарий, то мы сказали бы им об этом», — написал он.



Ранее анонимный сторонник Байдена сообщил New York Times о том, что глава Белого дома оценивает, стоит ли ему дальше продолжать участие в предвыборной гонке. Как рассказал собеседник издания, Байден осознает свое сложное положение после неудачи на дебатах с Дональдом Трампом. По словам сторонника, сейчас президент оценивает свои шансы на победу.

«Байден заявил стороннику, что взвешивает, нужно ли продолжать гонку. Разговор президента — первый показатель того, что он серьезно изучает, сможет ли оправиться после катастрофического выступления на дебатах. <...> Он знает, что, возможно, не сможет сохранить свою кандидатуру, если не убедит публику в ближайшие дни, что подходит для этой работы», — сообщает издание.



Сторонник Байдена также добавил, что президент рассматривает ближайшие публичные выступления как шанс вернуть поддержку избирателей. Ближайший такой шанс на реабилитацию состоится 5 июля — Байден даст интервью для телеканала ABC.

Ранее представитель предвыборного штаба Байдена заявил, что президент не собирается выходить из предвыборной гонки.