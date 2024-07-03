В США заявили о близости войны с Россией

США и Россия находятся в одном шаге от войны. Соответствующее заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Мы находимся в одном шаге от войны. И уже идут разговоры о том, что Россия понизит уровень дипломатических отношений», — сказал он.



По его мнению, США обязаны предпринять шаги по мирному урегулированию конфликта. Аналитик отметил, что необходимо сделать все для того, чтобы ядерные державы не воевали друг с другом.

Посол США прокомментировала удары ракетами ATACMS по Крыму

До этого посол США в РФ Линн Трейси сообщила, что Россия должна учитывать соглашение Украины с США и рядом европейских стран по безопасности при окончании конфликта.

Американский посол утверждает, что увеличившаяся поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и стран Европейского союза, а также новые договоры между сторонами должны заставить Россию учитывать новые реалии при стремлении завершить текущий конфликт.

Ранее США внесли изменения в антироссийские санкции.