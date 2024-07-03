Недавний визит в Китай президента России Владимира Путина позволил определить приоритетный вектор развития двусторонних отношений Москвы и Пекина. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин. Российская газета

Как сообщается. Путин и Си Цзиньпин обсудили все области двусторонних отношений России и Китая в ходе переговоров в Астане. RT на русском

Кроме того, в ходе переговоров в Казахстане они отметили бесперспективность любых форматов урегулирования конфликта на Украине, если в них не будет участвовать российская сторона. Газета.Ru