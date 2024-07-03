Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны сохранить дружбу
Россия и Китай должны сохранить дружеские отношения в непростой международной ситуации. Об этом в ходе встречи в Астане с российским президентом Владимиром Путиным сказал председатель КНР Си Цзиньпин, пишет ТАСС.
«В условиях далеко не простой международной ситуации и внешней обстановки нам необходимо сохранить приверженность дружбе», — сказал Си Цзиньпин.
Также китайский лидер призвал прилагать усилия для защиты прав и интересов государств.
Ранее Путин сказал, что взаимодействие России и КНР стабилизирует ситуацию на мировой арене.