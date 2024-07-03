Половина американских избирателей проголосовала бы за Мишель Обаму, бывшую первую леди США, в том случае, если Демократическая партия выдвинула бы ее кандидатом на президентских выборах 2024 года, пишет Reuters со ссылкой на опрос компании Ipsos.

Исследователи пояснили, что если бы в выборах участвовали Мишель Обама и 45-й президент США Дональд Трамп, то за представительницу Демпартии отдали бы голоса 50% респондентов, а за республиканца — 39%.

По данным Ipsos, в случае выбора между Трампом и действующим президентом США Джо Байденом, избиратели распределили бы свои голоса поровну: 40% за экс-главу страны и 40% за нынешнего лидера.

В соревновании между Трампом и вице-президентом США Камалой Харрис, и между Трампом и губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсом победу также одержал бы экс-президент. За него отдали бы голоса 43% и 42% опрошенных соответственно. За его оппонентов — 42% и 39%.

Опрос проводился 1-2 июля 2024 года среди 1 070 совершеннолетних американцев.

Ранее в офисе Мишель Обамы сообщили, что бывшая первая леди США не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.