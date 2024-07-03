Президент США Джо Байден разрешил киевскому режиму наносить удары по российской территории на границе с Харьковской областью, заявила посол США в России Линн Трейси.

В интервью RTVI Трейси заявила, что Байден принял решение о том, как Украина может использовать оружие, предоставленное Соединенными Штатами.

«Оно состояло в том (и это оговаривалось предварительно), что оружие предназначается для защиты Украиной своей территории. Не так давно он внес некоторые изменения, которые затрагивают один конкретный регион. Это область на границе с Харьковом, поскольку мы видели, что Россия наносит по Харькову множество мощных ударов», – заявила Трейси.



Посол США прокомментировала удары ракетами ATACMS по Крыму

По ее словам, это позволило Украине «защищаться от ударов, которые наносились с российской стороны границы и были направлены на Харьков».

Ранее Госдеп подтвердил снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России. По заявлению ведомства, Байден разрешил ВСУ вести оружием США контрбатарейную борьбу с целями на территории России «в регионе Харькова».