Канцлер Германии Олаф Шольц дал гарантию, что его страна не станет полноценной стороной конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время своего выступления в Бундестаге. Отвечая на вопросы депутатов, Шольц гарантировал, что ФРГ не присоединится к боевым действиям на Украине.

«Да, я даю эту гарантию. <...> Я гарантирую это как канцлер», — заявил он.



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При этом ранее Шольц сделал похожее заявление касательно участия в конфликте на Украине НАТО.