Шольц дал гарантию, что Германия не станет частью конфликта на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц дал гарантию, что его страна не станет полноценной стороной конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление он сделал во время своего выступления в Бундестаге. Отвечая на вопросы депутатов, Шольц гарантировал, что ФРГ не присоединится к боевым действиям на Украине.
«Да, я даю эту гарантию. <...> Я гарантирую это как канцлер», — заявил он.
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При этом ранее Шольц сделал похожее заявление касательно участия в конфликте на Украине НАТО.