Токаев поддержал деятельность ООН в нынешних "непростых условиях"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем, прибывшим в Астану для участия в саммите ШОС, заявил, что республика поддерживает деятельность организации в нынешних непростых условиях.

"Ваш визит в Астану и участие в саммите ШОС являются ярким символом тесного взаимодействия между Казахстаном и ООН. Это отражает нашу вовлеченность в деятельность ООН. Казахстан и я лично, как глава государства, всецело поддерживаем деятельность ООН в нынешних непростых условиях", - приводит слова Токаева его пресс-служба.



По ее данным, Гутерриш отметил, что рассматривает свой визит как проявление солидарности и поддержки, которую ООН оказывает Казахстану и его председательству в ШОС. На встрече собеседники обсудили вопросы укрепления региональной кооперации между государствами Центральной Азии.

Генеральный секретарь ООН дал высокую оценку процессам экономической интеграции в регионе и отметил его огромный потенциал в деле решения глобальных вопросов, говорится в сообщении пресс-службы.

В четверг в столице Казахстана открывается саммит ШОС. В настоящее время организация объединяет 26 стран - 10 государств - членов с учетом присоединяющейся на саммите в Астане Белоруссии, 2 наблюдателей и 14 партнеров по диалогу.