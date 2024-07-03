Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Украине возможно заключение «справедливого мира». Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Астане. По словам Эрдогана, на Украине возможно заключить такое мирное соглашение, которое удовлетворит все стороны.

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«В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать прилагать усилия для установления мира в регионе и во всем мире, и может создать основу для компромисса, чтобы положить конец продолжающейся войне между Россией и Украиной сначала прекращением огня, а затем миром, и что справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен», — рассказали в канцелярии Эрдогана.



Ранее в Астане состоялась встреча Путина и Эрдогана.