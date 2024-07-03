Линн Трейси, глава дипмиссии США в Москве, в интервью RTVI выразила сожаление по поводу гибели мирных жителей в Крыму. Она отметила, что Соединенным Штатам и России следует поддерживать дипломатические каналы связи.

Журналисты попросили дипломата прокомментировать удар по Крыму ракетами ATACMS, который унес жизни двух детей и двух взрослых.

«Прежде всего, позвольте мне сказать, что любая гибель невинных гражданских лиц вызывает у нас чувство глубочайшего сожаления», — подчеркнула Трейси.



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Вместе с тем, заметила глава дипмиссии, Вашингтон помогает Киеву защищать свои территории. Она добавила, что в США по-прежнему, несмотря на референдум 2014 года, считают, что Крым принадлежит Украине.

Трейси заметила, что в настоящее время в отношениях между странами наблюдается «крайняя напряженность и глубокие разногласия». Вместе с тем, пояснила она, Москве и Вашингтону следует оставить каналы связи открытыми, чтобы можно было избежать неправильного понимания друг друга и не допускать просчетов.

По ее словам, решение о мирных переговорах будут принимать не США. Она уточнила, что его должны принимать правительство и народ Украины.