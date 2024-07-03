Американский экономист Джеффри Сакс назвал Соединенные Штаты Америки худшим врагом Украины. Об этом эксперт заявил в интервью в Judging Freedom, доступном на YouTube.

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«Потому что США сладкими речами привели Украину к катастрофе. Недавно я уже писал, что мы кормили украинское руководство сказками о том, как они вступят в НАТО и потом будут жить долго и счастливо», — заявил эксперт.



Сакс отметил, что подобные заявления были «большой иллюзией, которую преподносили Киеву». Экономист подчеркнул, что делалось это не ради Украины, а ради агрессивного внешнеполитического курса Вашингтона.

До этого экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что Украину не принимают в НАТО не из-за коррупции, как многие утверждают на Западе, а потому что у альянса попросту нет таких целей и желания.

До этого газета Politico писала, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах может остановить расширение Североатлантического альянса.