Президент России Владимир Путин предлагает Украине «очень максималистский набор условий», говоря о запуске мирного процесса, заявила посол США в РФ Линн Трейси RTVI. По ее словам, Москва сталкивается с проблемой доверия, потому что многократно отрицала намерение вводить войска на территорию Украины, но затем начала боевые действия. Позиция Соединенных Штатов неизменна, утверждает Трейси: по ее мнению, именно РФ может закончить СВО и вывести войска.

Что же касается предложения президента Путина, то я думаю, что это очень-очень максималистский набор условий. Более того, мне представляется, что проблема, с которой сталкиваются президент Путин и правительство России, — это проблема доверия. В преддверии 24 февраля 2022 года мы многократно слышали уверения в том, что Россия не собирается вторгаться на Украину. <...> И это создало для российской стороны очень большую проблему дефицита доверия, — сказала Трейси.



Комментируя разрешение ВСУ бить американским оружием по территории России, посол объяснила его тем, что Украине нужно защищаться. По ее мнению, власти США не хотят эскалации. Украинский удар по Севастополю ракетами ATACMS она объяснила примерно так же.

Посол США оценила влияние западных санкций на Россию

Гибель мирных людей всегда вызывает в Вашингтоне глубочайшее сожаление, но США помогают Украине защищаться и признают Крым ее территорией, сказала Трейси. Она заявила о страшных жертвах «абсолютно ненужного» военного конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский счел возможными переговоры с властями России, но при наличии посредников. По его словам, такая модель уже продемонстрировала свою эффективность, например при заключении зерновой сделки.