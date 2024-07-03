Пока вы не уснули: призыв Зеленского к Трампу и решение по никабам в Дагестане

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Зеленский заявил о готовности выслушать план Трампа по Украине

Владимир Зеленский призвал бывшего президента США Дональда Трампа рассказать свой план по окончанию конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Зеленского, ради этого он даже готов провести личную встречу с Трампом и его командой. Он также добавил, что Киеву нужно понимать, будут ли США продолжать оказывать помощь Украине после президентских выборов, или «они останутся совсем одни».

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В Дагестане запретили никабы

Муфтий Дагестана на основании заключения отдела фетв объявляет о временном запрете ношения никабов. Об этом заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Муфтията, заместитель муфтия республики Абдулла Салимов.

Накануне Отдел фетв Муфтията Дагестана сообщил, что эксперты не нашли достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. При этом в Муфтияте не исключили, что подобный запрет все-таки может появиться, так как «безопасности общества в исламе отводится первостепенное значение».

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Нефтегазовые доходы России упали

По итогам июня нефтегазовые доходы России оставили 746,6 миллиарда рублей, что почти на 50 миллиардов меньше, чем в мае, и стало минимальным результатом с января. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте Минфина.

Отдельно до минимума с начала года упали доходы от экспорта газа (108,7 миллиарда) и базовый месячный объем нефтегазовых доходов (661,3 миллиарда). Дополнительные нефтегазовые доходы составили 85,3 миллиарда, что на 21,5 миллиарда меньше, чем ожидалось. В июле министерство рассчитывает получить 145,3 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

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Белоусов обвинил Запад в украинском кризисе

США и их союзники спровоцировали кризис на Украине, и теперь из-за них же он продолжается. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Хотел бы вновь повторить: именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас целенаправленно его затягивает», - сказал Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны стран - участниц СНГ в Минске.



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В Германии раскритиковали игрока сборной Турции Демирала за празднование гола

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на своей странице в социальной сети X подвергла критике поведение защитника сборной Турции Мериха Демирала по ходу матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Австрии.

«Символам турецких правых экстремистов не место на наших стадионах. Использование чемпионата Европы по футболу в качестве площадки для проявления расизма совершенно неприемлемо. Мы ожидаем, что УЕФА проведет расследование и рассмотрит возможные санкции», — написала Фезер.



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В России объявили в розыск фигуранта дела Baring Vostok

В розыскной базе данных Министерства внутренних дел появилась карточка Филиппа Дельпаля, который ранее был операционным партнером фонда Baring Vostok, сообщает «Интерфакс».

Розыск Дельпаля связан с неисполнением им обязательств, наложенных на него приговором, по которому он получил условный срок, сообщил агентству осведомленный источник. Он уехал за границу до рассмотрения в 2023 году жалоб на вынесенный ему приговор.

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Автобус с россиянами разбился в Турции

© Telegram-канал Shot

Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, в результате чего один человек погиб, около 20 получили ранения. Об этом сообщило агентство IHA.

По данным издания, ДТП произошло рядом с городом Манавгат. Туристы ехали в аэропорт Антальи из отелей, когда водитель автобуса при въезде на перекресток у моста не справился с управлением. Автобус врезался в ограждение и бетонный столб и вылетел на проселочную дорогу.

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Страны НАТО проигнорировали предложение Столтенберга по Украине

Страны НАТО не смогли договориться о долгосрочной помощи Украине перед июльским саммитом, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на DPA.

План, в рамках которого члены НАТО должны были взять на себя долгосрочные обязательства, продвигал уходящий в отставку генсек альянса Йенс Столтенберг.

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Покинувшего Россию Хавтана исключили из «Браво»

Коллектив группы «Браво» исключил из состава участников Евгения Хавтана, выступившего против России в 2022 году. 30 июня в Архангельске музыканты приняли участие в концерте в честь Дня города без своего лидера.

Как пишет ИА Регнум, вокалист группы Роберт Ленц после соответствующего вопроса заявил, что не намерен обсуждать Хавтана и бросил трубку.

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В Москве побит температурный рекорд 1917 года

© Zuma/ТАСС

В столице, согласно данным метеостанции ВДНХ, 3 июля столбики термометров достигли отметки в плюс 32,5 градуса, превысив температурный рекорд 1917 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дрогнул рекорд, который был 3 июля 1917 года, – плюс 32,2 градуса. Потому что сейчас на станции ВДНХ уже плюс 32,5 градуса, и это еще не предел», – сказал Вильфанд.



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