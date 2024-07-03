Худшим врагом Украины являются сами США. Об этом заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Сладкими речами Америка привела Украину к катастрофе», – сказал он.



Американский эксперт указал, что Вашингтон потчевал украинское руководство сказками о том, как страну примут в НАТО, после чего все на Украине будут жить долго и счастливо.

Однако это была одна большая иллюзия, созданная не ради Украины, а ради агрессивного внешнеполитического курса самих Соединенных Штатов.

Напомним, ранее в Киеве отвергли предложение премьера Венгрии Орбана о прекращении огня. Премьер-министр Венгрии посетил Киев, где встретился с Зеленским.