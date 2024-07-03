Лукашенко рассказал о выгодах от членства в ШОС

Вхождение Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) открывает перед Минском новые горизонты. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко. Российская газета

«Убежден, что сегодня государства - члены ШОС выступают локомотивами роста мировой экономики и центрами притяжения инвестиций и инновационных производств. ШОС для Беларуси не просто международная организация. Это стратегическая перспектива, - сказал Лукашенко. - Прежде всего в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, развитии транспортно-логистической, информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры». Он подчеркнул, что Минск понимает «всю ответственность и настроен на активную и продуктивную работу в новом статусе». ТАСС

Кроме того, Лукашенко заявил, что у страны единые ценности с Россией. ТК Звезда