Страны НАТО проигнорировали предложение Столтенберга по Украине

Страны НАТО не смогли договориться о долгосрочной помощи Украине перед июльским саммитом, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на DPA. План, в рамках которого члены НАТО должны были взять на себя долгосрочные обязательства, продвигал уходящий в отставку генсек альянса Йенс Столтенберг.

В преддверии саммита, который пройдет в начале июля в Вашингтоне, страны НАТО согласились предоставить Украине лишь 40 миллиардов евро в течение 2025 года. По данным DPA, не было достигнуто конкретного соглашения о том, сколько именно денег внесет каждая страна. Члены НАТО «лишь расплывчато заявляют», что роль в этом сыграет ВВП стран.

Ожидается, что лидеры НАТО объявят о своем решении во время саммита. Столтенберг ранее призвал членов альянса сохранить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на уровне 2022 года, что соответствует 40 миллиардам евро в год. Генсек НАТО подчеркивал, что это поможет положить конец пробелам и задержкам в поставках оружия ВСУ.

Столтенберг назвал причину поддержки Украины со стороны НАТО

Ранее СМИ сообщили, что на июльском саммите НАТО Украину не будут продвигать к членству в альянсе. По словам источника The Telegraph, Германия и США «громко предостерегли» от предложения Украине жестких сроков вступления в НАТО. Кроме того, Владимира Зеленского попросили не давить на отдельных членов альянса, чтобы те еще раз выступили в поддержку членства Киева.