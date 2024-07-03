Президент Украины Владимир Зеленский устал от премьер-министра Дениса Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в офисе лидера государства. Газета.Ru

Собеседники издания указали, что усталость Зеленского от Шмыгаля видна по его отношению на совещаниях, где лидер государства даже не слушает премьера. Российская газета

В июне Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. На его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. Политик уточнил, что решение было принято после совещания с военнослужащими, на котором присутствовал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. News.ru