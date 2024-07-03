Страны НАТО отказались взять на себя многолетние финансовые обязательства перед Украиной по предложению генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Об этом сообщает немецкое агентство DPA в соцсети Х.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетнее финансовое обязательство по поддержке Украины», — утверждается в публикации.



В апреле Столтенберг заявил, что страны НАТО намерены обсудить многолетние финансовые обязательства по помощи Украине, чтобы сделать поддержку более предсказуемой.

Столтенберг назвал причину поддержки Украины со стороны НАТО

В мае генсек призвал союзников ежегодно выделять для Украины по 40 миллиардов евро и предложил сделать такие меры обязательными.