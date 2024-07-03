Сотни пострадавших и бронетехника на улицах: кадры протестов в Кении

Во вторник, в Кении вновь вспыхнули сильные протесты из-за законопроекта о повышении налогов. Для подавления гражданского недовольства властям пришлось задействовать бронетехнику и слезоточивый газ. В свою очередь протестующие жгли на дорогах покрышки, устраивали погромы, бросали в силовиков камни. Также разъяренная толпа призвала президента страны Уильяма Рутто уйти в отставку, несмотря на то, что он инициировал отзыв скандального законопроекта.

Правозащитная организация страны "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR) сообщила ранее, что по меньшей мере 39 человек погибли, более 360 человек пострадали в ходе протестов из-за законопроекта о повышении налогов в Кении.

Ранее президент США Джо Байден объявил Кению основным американским союзником вне НАТО.

Что происходит в Кении — в галерее "Рамблера".