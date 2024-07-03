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Сотни пострадавших и бронетехника на улицах: кадры протестов в Кении

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Участник антиправительственных протестов в Найроби, 2 июля 2024 года
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Участник антиправительственных протестов в Найроби, 2 июля 2024 года 
© EPA/TACC
Один из пострадавших в стычке с полицей в Найроби, 2 июля 2024 года
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Один из пострадавших в стычке с полицей в Найроби, 2 июля 2024 года 
© EPA/TACC
Участник антиправительственных протестов в Найроби, 2 июля 2024 года
3/14
Участник антиправительственных протестов в Найроби, 2 июля 2024 года 
© EPA/TACC
Мужчина несет покрышку во время антиправительственных протестов в Найроби, 2 июля 2024 года
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Мужчина несет покрышку во время антиправительственных протестов в Найроби, 2 июля 2024 года 
© EPA/TACC

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Сотрудники полиции во время антиправительственных протестов в Найроби, 2 июля 2024 года
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Сотрудники полиции во время антиправительственных протестов в Найроби, 2 июля 2024 года 
© EPA/TACC
Участник антиправительственных протестов в Найроби, 2 июля 2024 года
6/14
Участник антиправительственных протестов в Найроби, 2 июля 2024 года 
© EPA/TACC
Сотрудники полиции во время антиправительственных протестов в Найроби, 2 июля 2024 года
7/14
Сотрудники полиции во время антиправительственных протестов в Найроби, 2 июля 2024 года 
© EPA/TACC
Участник антиправительственных протестов в Найроби, 2 июля 2024 года
8/14
Участник антиправительственных протестов в Найроби, 2 июля 2024 года 
© EPA/TACC
Мужчина держит в руках полотенце с надписью: "Хватит нас убивать" во время антиправительственных протестов в Найроби, 2 июля 2024 года
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Мужчина держит в руках полотенце с надписью: "Хватит нас убивать" во время антиправительственных протестов в Найроби, 2 июля 2024 года 
© EPA/TACC

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Демонстранты на одной из улиц Найроби, 2 июля 2024 года
10/14
Демонстранты на одной из улиц Найроби, 2 июля 2024 года 
© EPA/TACC
Демонстранты на одной из улиц Найроби, 2 июля 2024 года
11/14
Демонстранты на одной из улиц Найроби, 2 июля 2024 года 
© EPA/TACC
Демонстранты на одной из улиц Найроби, 2 июля 2024 года
12/14
Демонстранты на одной из улиц Найроби, 2 июля 2024 года 
© EPA/TACC
Сотрудник полиции во время антиправительственных протестов в Найроби, 2 июля 2024 года
13/14
Сотрудник полиции во время антиправительственных протестов в Найроби, 2 июля 2024 года 
© EPA/TACC
Демонстранты на одной из улиц Найроби, 2 июля 2024 года
14/14
Демонстранты на одной из улиц Найроби, 2 июля 2024 года 
© EPA/TACC

Во вторник, в Кении вновь вспыхнули сильные протесты из-за законопроекта о повышении налогов. Для подавления гражданского недовольства властям пришлось задействовать бронетехнику и слезоточивый газ. В свою очередь протестующие жгли на дорогах покрышки, устраивали погромы, бросали в силовиков камни. Также разъяренная толпа призвала президента страны Уильяма Рутто уйти в отставку, несмотря на то, что он инициировал отзыв скандального законопроекта.

Правозащитная организация страны "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR) сообщила ранее, что по меньшей мере 39 человек погибли, более 360 человек пострадали в ходе протестов из-за законопроекта о повышении налогов в Кении.

Ранее президент США Джо Байден объявил Кению основным американским союзником вне НАТО.

Что происходит в Кении — в галерее "Рамблера".