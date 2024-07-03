Лукашенко назвал самую тяжелую часть работы президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что для настоящего лидера государства самое трудное — не утратить доверия со стороны народа, который его выбрал. Об этом белорусский президент заявил, отвечая на вопрос корреспондента RT Константина Придыбайло о том, что Лукашенко кажется самым сложным в работе лидера страны по прошествии 30 лет на этом посту. Газета.Ru

«Каждый день утром, вечером, ночью ты просыпаешься в холодном поту и думаешь: «Тебе же доверили. Как бы не подвести», — сказал Лукашенко. RT на русском

Ранее белорусский лидер подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. ТАСС