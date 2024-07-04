Власти Израиля присвоили крупнейший за 30 лет участок территории Палестины
Власти Израиля объявили «государственной землёй» крупнейший за последние 30 лет участок территории Палестины.
Об этом сообщила израильская правозащитная организация «Шалом ахшав» («Мир - сейчас»), которая отслеживает поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что речь идёт об участке площадью в 1270 га на Западном берегу реки Иордан.
Всего, по данным организации, с начала 2024 года Израиль объявил 2370 га на Западном берегу государственными землями.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль приближается к победе над ХАМАС.