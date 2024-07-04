Власти Израиля присвоили крупнейший за 30 лет участок территории Палестины

Власти Израиля объявили «государственной землёй» крупнейший за последние 30 лет участок территории Палестины.

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Об этом сообщила израильская правозащитная организация «Шалом ахшав» («Мир - сейчас»), которая отслеживает поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что речь идёт об участке площадью в 1270 га на Западном берегу реки Иордан.

Всего, по данным организации, с начала 2024 года Израиль объявил 2370 га на Западном берегу государственными землями.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль приближается к победе над ХАМАС.