Армения ведет переговоры о строительстве новой АЭС с США

Армения и Соединенные Штаты ведут переговоры о возможности строительства новой атомной электростанции, процесс вошел в предметную фазу. Об этом сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Газета.Ru

«Что касается строительства новой атомной электростанции, мы вступили в очень важный этап. Мы сейчас обсуждаем с США вопрос регулирования договорно-правового поля, без которого мы не можем двигаться вперед», — заявил секретарь Совбеза. Lenta.ru

Он добавил, что Ереван пытается диверсифицировать экономические отношения с международными партнерами, как это делается в области безопасности. ТАСС