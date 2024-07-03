Армения ведет переговоры о строительстве новой АЭС с США
Армения и Соединенные Штаты ведут переговоры о возможности строительства новой атомной электростанции, процесс вошел в предметную фазу. Об этом сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Газета.Ru
«Что касается строительства новой атомной электростанции, мы вступили в очень важный этап. Мы сейчас обсуждаем с США вопрос регулирования договорно-правового поля, без которого мы не можем двигаться вперед», — заявил секретарь Совбеза. Lenta.ru
Он добавил, что Ереван пытается диверсифицировать экономические отношения с международными партнерами, как это делается в области безопасности. ТАСС