Неудачное выступление президента США Джо Байдена на дебатах усилило беспокойство стран-участниц НАТО и Европы относительно возможного возвращения Дональда Трампа на пост главы государства. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy (FP) со ссылкой на экспертов.

По словам бывшего помощника генсека НАТО Камийя Грана, выступление Байдена "стало своего рода шоком". Как пишет издание, провал президента-демократа усилил опасения европейских стран, поскольку повторное избрание Трампа на должность американского президента может привести к очередному кризису в отношениях между США и ЕС, а также дестабилизировать ситуацию с безопасностью в Европе. Издание напомнило, что во время своего президентства Трамп намеревался сократить американское военное присутствие в Германии. В начале этого года он также заявил о готовности дать России свободу действий в отношении стран-участниц НАТО, если те не будут выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

Издание отмечает, что на протяжении последних нескольких месяцев западные государства предпринимают меры по созданию механизмов, которые могли бы нейтрализовать потенциальные решения Трампа в случае его прихода к власти. В частности, речь идет о закреплении обязательств НАТО и ЕС по оказанию помощи Украине, увеличении численности вооруженных сил на территории Европы и наращивании военных расходов.

"Все эти мысли вдруг теперь ближе к тому, чтобы стать реальностью. Теперь они (европейцы - прим. ТАСС) начинают нервничать, если их страна находятся ближе к границам России", - сказал журналу бывший заместитель министра обороны США Джим Таунсенд, который общается с действующими европейскими чиновниками.



Байден объяснил свой провал на дебатах с Трампом

При этом он добавил, что "Европу не охватила такая же сильная паника, как демократов".

Теледебаты Байдена и Трампа состоялись 27 июня в Атланте (штат Джорджия) в преддверии президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября. В среде демократов Конгресса США началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена на дебатах. По данным экспресс-опроса CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу.