Стало известно, что должен сделать принц Гарри, чтобы помириться с королевской семьей
Королевская семья простит принца Гарри, когда он принесет публичные извинения. Об этом сообщает издание New York Post.
Бывший дворецкий Карла III, Грант Харролд, считает, что принцу Гарри позволят вернуться в королевскую семью только при одном условии. Герцог Сассекский должен публично извиниться за то, что выпустил мемуары "Запасной".
"Единственный способ примирения, который я вижу, - это публичное заявление Гарри, в котором он скажет, что находился в плохом положении и "Запасной" был ошибкой", - сказал Харролд.
Однако бывший дворецкий Карла III считает, что принц Гарри не станет делать этого. Автобиографическая книга герцога Сассекского "Запасной" вышла 10 января 2023 года, после череды скандалов, вызванных сообщениями о ее содержании. В мемуарах принц Гарри откровенно рассказывает о своей жизни и критикует королевскую семью. Так, например, младший сын короля Карла III заявил, что именно Кейт и Уильям заставили его надеть костюм нациста на Хэллоуин.
В июне появилась информация, что принц Гарри думает над тем, чтобы купить дом или квартиру в Великобритании, потому что друзья отказываются навещать его в США из-за "разногласий" с Меган Маркл.