Обзор иноСМИ: послание Ливана Израилю и предупреждение Обамы Байдену

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Белый дом обсудит здоровье Байдена

Президент США Джо Байден полагается на узкий круг лояльных ему советников, членов семьи и доверенных политиков, чтобы справиться с последствиями провала на дебатах, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, это объясняет, почему он не меняет курс: этот узкий круг сопротивляется любым предложениям о замене Байдена другим кандидатом, несмотря на тревожные признаки, что действующий президент может проиграть матч-реванш с Дональдом Трампом.

Сопротивление усилилось 2 июля, когда член палаты представителей Ллойд Доггетт стал первым демократом в Конгрессе, призвавшим Байдена отказаться от участия в выборах. Другие чиновники-демократы, доноры и активисты также обеспокоены будущим кампании Байдена, отмечает WSJ. Однако члены узкого круга советуют Байдену игнорировать критику и продолжать гонку. На фоне этого противостояния сотрудники Белого дома намерены провести звонок, чтобы обсудить здоровье Байдена. Разговором будет руководить глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс, доверенное лицо Байдена и человек, контролирующий приверженность демократов президенту.

Ливан сообщил Израилю, что не хочет войны

Глава МИД Ливана Абдулла Бу Хабиб направил специальное послание израильскому коллеге Исраэлю Кацу, в котором объяснил, что его страна не хочет войны, пишет The Jerusalem Post. Послание было передано через министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, который говорил с Кацем 2 июля. Хабиб попросил уведомить Каца, что Ливан заинтересован в мире.

У Ливана и Израиля нет дипломатических отношений, поэтому общение между ними часто осуществляется через третьих лиц. Хабиб передал послание на фоне растущего страха перед войной после почти девяти месяцев приграничного противостояния между Армией обороны Израиля и ливанским движением «Хезболла». Движение заявило, что не прекратит атаки до тех пор, пока в Газе не прекратятся боевые действия. Израиль предупреждал, что начнет кампанию против «Хезболлы» на юге Ливана. В своем ответном послании Хабибу Кац заявил, что Израиль стремится вернуть жителей в их дома, «и если это невозможно дипломатическим путем, это произойдет путем войны».

Обама предупредил Байдена о проблемах на выборах

Бывший президент США Барак Обама в частном порядке сообщил обратившимся к нему союзникам, что и без того сложный путь главы США Джо Байдена к переизбранию стал еще более трудным после его провала на дебатах. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на несколько источников.

Обама отдельно поговорил напрямую с Байденом по телефону после дебатов, чтобы предложить свою поддержку «в качестве рупора и частного советника». Обама давно питал беспокойство по поводу победы демократов над Дональдом Трампом в ноябре, неоднократно предупреждая Байдена о сложностях переизбрания. Незадолго до дебатов Обама передал союзникам свою обеспокоенность ситуацией. Некоторые демократы призывают Байдена выйти из президентской гонки на фоне всеобщей паники, но Обама не поддержал эту позицию. Он видит свою роль в том, чтобы помогать Байдену, подчеркивает WP.

Опрос: жители ЕС не верят в успех Украины

Жители ЕС, принявшие участие в майских опросах об украинском кризисе, считают, что Украина не сможет добиться успеха в конфликте с Россией. Об этом сообщает ECFR.

Более 30 процентов респондентов в Греции заявили, что Россия победит. В Германии и Франции такой ответ дали по 20 процентов опрошенных. Больше всего респондентов (от 30 до 50 процентов) из разных стран Евросоюза считают, что конфликт, скорее всего, завершится соглашением между сторонами. Из жителей всех стран ЕС только эстонцы больше верили в успех Украины.

Эксперт предупредил об угрозе ядерного проекта Трампа

Эксперт по ядерному оружию Джо Чиринчионе назвал «ужасной» ядерную политику президента США Джо Байдена, но предупредил, что политика кандидата в президенты Дональда Трампа была бы еще хуже. Об этом эксперт рассказал в своей статье для журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

Байден одобрил самые большие бюджеты на ядерное оружие со времен Холодной войны, упустил свой шанс сдержать ядерную программу Ирана и, вероятно, не имеет плана по сдерживанию Северной Кореи. Однако переизбранный Трамп «накачал бы ядерные оружейные программы стероидами» и уничтожил бы остатки глобального режима контроля над вооружениями, уверен Чиринчионе. Ядерная политика Трампа полностью изложена в новом консервативном манифесте Project 2025. Эксперт отметил, что Трамп планирует реализовать «самое драматическое» наращивания ядерного потенциала со времен Рональда Рейгана. Project 2025 отдает приоритет программам создания ядерного оружия над другими программами безопасности, увеличивая финансирование разработки и производства ядерных боеголовок, включая B61-12, W80-4, W87-1 Mod и W88 Alt 370.