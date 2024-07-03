Падение доверия к Владимиру Зеленскому может приблизить мирные переговоры. О возможности диалога Киева и Москвы благодаря президенту Украины заявили журналисты издания Washington Times (WT). Lenta.ru

«Потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру, в том числе в Соединенных Штатах, где Трамп обещает в случае избрания положить конец украинскому конфликту», — отмечается в статье. Газета.Ru

В материале говорится, что РФ выигрывает от того, что продолжение конфликта снижает рейтинг главы киевского режима и уменьшает желание западных стран помогать Украине. RT на русском